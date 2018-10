Sassari, pubblicata la graduatoria per il Reddito di Inclusione Sociale

I beneficiari riceveranno un sms con indicato il giorno in cui potranno riscuotere il contributo nelle filiali della Tesoreria comunale.

















Sul sito del Comune www.comune.sassari.it è pubblicata la graduatoria per il Reis (Reddito di Inclusione Sociale). Sono 1765 i nuclei familiari inseriti in priorità 1 (cioè coloro che già beneficiano della misura nazionale Rei) e 1232 le istanze consegnate agli uffici del Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità per accedere alle altre priorità: di queste, 1024 sono presenti in graduatoria e 208 sono state escluse per inserimento diretto del nucleo in priorità 1 o per mancanza di requisiti. Complessivamente la graduatoria è costituita da 2789 nuclei, di cui 1765 per la priorità 1, 749 per la priorità 2, 272 per la priorità 3, 2 per la 4 e 1 per la priorità 5.Alcune pratiche, relative alle diverse priorità, hanno carenze sanabili, per le quali è possibile regolarizzare la situazione entro giorni 60 dalla pubblicazione della graduatoria: queste sono state inserite in graduatoria sulla base della situazione accertata, ma sono tenute in una condizione di sospensione.Qualora la procedura di regolarizzazione non vada a buon fine nei termini fissati, le somme saranno destinate ai nuclei familiari che si trovano nelle successive posizioni della graduatoria (nella colonna “Stato” sono indicate con la dicitura “Sospesa”).Le prime liquidazioni saranno effettuate a partire da novembre con i fondi al momento a disposizione, pari a 2.045.586,28 euro, a favore dei nuclei secondo l'ordine della graduatoria. Il beneficio è riconosciuto per 9 mesi.Con le somme attualmente disponibili potranno essere finanziate le prime 1895 posizioni della graduatoria. L'Amministrazione comunale ha già provveduto a comunicare il fabbisogno complessivo alla Regione e a richiedere l’assegnazione delle risorse a saldo, che saranno ripartite tra i Comuni in rapporto al fabbisogno indicato e sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall'assessore regionale dell'Igiene, sanità e dell'assistenza sociale.Per i nuclei familiari che al momento non potranno beneficiare del Reis si procederà, successivamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione, allo scorrimento della graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili.