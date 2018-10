Nicola Sanna sul riordino delle autonomie locali: sia costituita la Città Metropolitana di Sassari

«Se la Legge regionale n.2 del 2016 sul riordino del sistema delle autonomie locali deve essere modificata, che sia istituita la Città metropolitana di Sassari. Credo che questa possa essere l'occasione utile per riparare al torto che il nostro territorio ha subito».

Così il sindaco Nicola Sanna interviene a proposito della proposta di legge orientata alla ricostituzione delle otto province sarde.

«Chiedo che si colga l'opportunità di rileggere la situazione del territorio – continua il primo cittadino –, un territorio che possiede le caratteristiche per essere una Città metropolitana e che già ragiona come tale, come dimostrato dalle attività della Rete Metropolitana».

«È una proposta che accolgo con favore – conclude Nicola Sanna – come sindaco di Sassari, come presidente della Rete Metropolitana del Nord Sardegna e, non ultimo, come presidente della Consulta delle Città Medie Anci, un incarico che mi permette di essere in dialogo costante con altri territori italiani. Vedo le potenzialità di Sassari, la sua vocazione di città-territorio. Ciò che manca è solo il riconoscimento di rango costituzionale della Città metropolitana di Sassari».