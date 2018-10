Tutto pronto per il campionato "Vele nel Golfo 2018/2019"

Inizierà domenica 21 ottobre il Campionato Vele nel Golfo 2018/2019, organizzato da la Lega Navale Italiana sezione di Castelsardo, Golfo dell’Asinara e Santa Teresa, i Centri Velici dell’Asinara, Stintino, Isola Rossa e Bonifacio, Assonautica Nord Sardegna e CAM Fertilia, con il patrocinio dei Comuni del Nord Sardegna; Fertilia. Stintino, Sennori, Sorso, Castelsardo, Isola Rossa - Badesi, S.Teresa, Bonifacio, La Maddalena. Scopo della manifestazione a tappe è quello di promuovere la Nautica in periodi lontani dalla Canonica stagione turistica, cercando di unire la Vela alle realtà locali ospitanti.

L’attività Prevede una veleggiata al mese su tutto il Nord Sardegna, da Ottobre 2018 ad Aprile 2019 offrendo l’opportunità anche a chi non è armatore, di trovare imbarco e avvicinarsi alla più antica tra le arti marinare, quella della vela. Gemellaggio con la manifestazione dei Legionari a Porto Rotondo.

Per iscrizioni o info WWW.VELENELGOLFO.IT