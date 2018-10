Sorgono. Quinta edizione del Salone dei vini "Wine and Sardinia"

Due giornate alla riscoperta dei vini, a degustarli, a confrontarsi con i produttori e con gli enologi e a capire in quale direzione sta andando la realtà vitivinicola sarda. Sarà un weekend intenso a Sorgono al Salone dei Vini Wine and Sardinia. Le degustazioni si potranno fare in autonomia oppure sotto la guida esperta dall’Ais Sardegna (Associazione Italiana Sommelier) che si soffermerà sui vini premiati nella V edizione del Concorso Enologico Wine and Sardinia. Oltre alle degustazioni il Salone propone interessanti momenti di approfondimento sui temi dell’enologia, del marketing e della comunicazione del vino, a partire dal convegno “Il Mandrolisai: un vino che racconta un territorio”, che aprirà il Salone dei Vini sabato 20 ottobre alle ore 10:00. Intervengono Luca Mercenaro, ricercatore Università di Sassari, Mariano Murru, direttore Tecnico Cantine Argiolas, Antonio Manca, enologo Cantina Trexenta, Giuseppe Carrus, vicecuratore guida Vini d’Italia del Gambero Rosso. Coordina i lavori Roberto Ripa giornalista de L’Unione Sarda. L’appuntamento è un’analisi sul tema dell’enologia, della viticoltura e sulle prospettive territoriali di quest’area della Sardegna centrale storicamente a vocazione vitivinicola, con la presentazione del dossier “Paesaggio policulturale del Mandrolisai: i vigneti di Atzara e Sorgono” a cura di Alessandro Dettori, docente Università di Sassari. Sul tema interverranno Giovanni Arru Sindaco di Sorgono e Alessandro Corona Sindaco di Atzara.



Domenica 21 altri due interessanti appuntamenti: alle 10:30 si parla di “Le nuove frontiere del vino: promozione, comunicazione, export” con Gianluca Usai, Responsabile Commerciale Masone Mannu, Antonio Ciccarelli, coordinatore vendite per l'Italia di "Marc de Grazia Selections", Giovanni Murgia, direttore creativo agenzia “Redfish Adv”.

Alle 15:00 invece il vino e l’attività di produzione visti con gli occhi delle donne, sempre più presenti come imprenditrici in questo settore: alcune delle protagoniste della realtà vitivinicola sarda si racconteranno nel convegno dal titolo: “Le donne del vino”, con le testimonianze di Roberta Porceddu della Cantina Lilliu, Francesca Loi della Vitivinicola Alberto Loi, Emanuela Melis della Cantina Eminas, Claudia Pinto dell’enoteca Vitis Vinifera Cagliari. Coordina i lavori Alessandra Mulliri.Da non perdere, sempre domenica alle 13:00, lo Show cooking con lo Chef Alberto Iacoboni.



Tutto attorno, sabato 20 e domenica 21, gli oltre 20 stand delle cantine ospiti del Salone dei Vini Wine and Sardinia 2018, con le degustazioni delle migliori etichette sarde: acquistando il ticket il visitatore riceverà un calice che utilizzerà per degustare i vini presenti all’interno del salone e potrà assistere agli eventi in programma e alla premiazione dei vini vincitori del Concorso Enologico Wine and Sardinia 2018, con il conferimento delle menzioni alla presenza di personalità istituzionali, dell’arte e della cultura sarda. Le premiazioni del V Concorso enologico Wine and Sardinia si terranno presso il Salone dei Vini Wine and Sardinia domenica 21 alle 17:30.



Il Concorso Enologico prevedeva quattro categorie di vini in concorso.

I 5 giurati, guidati da Luca D’Attoma hanno riconosciuto a 10 etichette anche i diplomi di merito e hanno assegnato quattro premi speciali per un totale di 27 riconoscimenti.Wine and Sardinia è un progetto realizzato dall’Associazione Pro Loco di Sorgono con il Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il contributo della Regione Sardegna, del Comune di Sorgono e della Fondazione di Sardegna.