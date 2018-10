Condizioni disperate improvvise, muore un bimbo di due anni a Iglesias

Si conosce ancora poco della tragedia che ha colpito una famiglia di Iglesias. Per cause che solo l'esame autoptico potrà svelare, un bimbo di appena due anni è morto dopo essere stato portato in ospedale. Era già in condizioni critiche. I medici hanno tentato di salvargli la vita ma invano. L'ospedale avvierà tutte le pratiche necessarie per accertate le cause del decesso. La Procura ha disposto l'autopsia mentre i genitori del piccolo hanno portato avanti una denuncia contro ignoti.