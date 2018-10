Sennori. La moda si fa portavoce di libertà e senso civico

Grande successo per la sfilata di moda “Sennori in Styling”, tenutasi nei giorni scorsi al Centro culturale di Sennori. La serata, organizzata dalla Pro Loco del presidente Riccardo Sara, ha visto come protagoniste modelle non professioniste, vestite con abiti realizzati con materiali riciclati.



La sfilata, nata da un’idea di Rita Sias ha coinvolto le artiste sennoresi Delia Fiori e Francesca Piroddu, che con loro creazioni hanno voluto sfidare le convenzioni della moda, mettendo in scena abiti creati utilizzando materiali riciclati e indossati da modelle che non ricalcano i tradizionali canoni di bellezza adottati dal mondo delle passerelle. Tutti gli abiti indossati dalle modelle sono stati ottenuti riutilizzando materiali di scarto e stoffe dismesse, scelta molto apprezzata dal folto pubblico accorso al Centro culturale.



Dal palco stiliste, modelli e organizzatori hanno esibito cartelli con frasi a effetto per lanciare un chiaro messaggio contro lo sfruttamento dell’immagine femminile, esortando le donne a combattere per ottenere libertà e rispetto, nell’ambito lavorativo, sociale, famigliare.