Il festival "Sulla terra leggeri" fa tappa a Uri

Lunedì 22 ottobre alle ore 18:00 la Biblioteca Comunale G. M. Cherchi ospita il Festival letterario Sulla terra leggeri. Nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della fine della Grande Guerra e a ottant'anni dalla pubblicazione di "Un anno sull'Altipiano" di Emilio Lussu, tutti i cittadini e gli amanti della letteratura sono invitati alla presentazione del libro "L’Altipiano. Emilio Lussu ottant’anni dopo" a cura di Jacopo Onnis. Modera Bachisio Bachis.

L'incontro si inserisce all'interno del progetto “A chent'annos dae sa vittoria: Uri nel Centenario della grande guerra”. L'evento è organizzato in collaborazione con il Festival letterario Sulla Terra Leggeri, l'Amministrazione comunale di Uri, il Sistema bibliotecario Coros Figulinas e la Cooperativa CoMeS.