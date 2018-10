"Ryanair va via da Alghero e il sindaco di Sassari muto"Lo sdegno del consigliere sassarese Alivesi

Riportiamo la nota stampa del consigliere sassarese Manuel Alivesi sulla chiusura della base Ryanair ad Alghero, commentando negativamente l'atteggiamento del sindaco di Sassari Nicola Sanna:



"E’ cosi dunque che siamo arrivati all’epilogo di una vicenda tragicomica che ha visto come protagonisti l’Aereoporto della Riviera del Corallo, la Giunta Regionale di Pigliaru, con il suo ex Assessore Deiana, insieme ai tanti rappresentati regionali e Sindaci del vasto Territorio del Nord Ovest della Sardegna, Ganau e tutti i consiglieri regionali del territorio inclusi.Non possiamo non annoverare tra questi protagonisti, in negativo, una delle principali figure istituzionali dell’intera Provincia di Sassari, ovvero il Sindaco della Città capoluogo del Nord Sardegna, Nicola Sanna.



Riteniamo gravissimo il silenzio da parte del Primo Cittadino di Sassari in merito alla definitiva, e da tempo annunciata, fuga di Ryanair dal nostro aereoporto. Una compagnia che tanto ha avuto dal nostro territorio ma che in egual misura tanto ha dato. Una generazione di giovani Sassaresi è cresciuta con essa con le porte d’Europa finalmente spalancate. D’improvviso giovani, e meno giovani, potevano quotidianamente raggiungere, con appena 1 ora o poco piu di volo, tutte le principali capitali d’Europa.



Abbiamo pazientemente atteso e creduto alle vane promesse di Pigliaru & soci, di Ganau & Soci, di Nicola Sanna e & soci, in merito ai tranquillizzati annunci di nuove procedure, progetti, programmazioni e nuovi accordi con altre compagnie low cost che avrebbere sostituito ed anzi anche migliorato tutte le numerose offerte e nuove linee che ci avrebbere ampiamente confortato e soddisfatto della perdita della piu famosa ed importante compagnia low cost del mondo che molti anni fa “scelse” il nostro Aereoporto come base per il Sud Europa !



Dopo tanti annunci e tante promesse purtroppo siamo qui a constatare che Ryanair “abbandona definitivamente” e nessun altra compagnia è pronta a garantire quel grandissimo servizio svolto fino ad ora.

Lo smantellamento della base di Ryanair costringerà inoltre ben 35 dipendenti della compagnia a trasferirsi in altra destinazione insieme alle loro famiglie, creando pesanti disagi.Tra poco meno di 10 giorni il volo della mattina presto sarà solo un ricordo, mentre non c’è ancora alcuna traccia o vaga notizia di nuovi accordi commerciali con nuove compagnie.



Se il Sindaco di Sassari ritiene per davvero di rappresentare ancora la nostra comunità, se le piu alte cariche regionali ritengono ancora di rappresentare i Sardi del Nord Ovest della Sardegna allora noi li esortiamo a scendere in campo una volta per tutte e dimostrare un minimo di orgoglio in questa parte terminale del mandato politico caratterizzato per il totale fallimento e totale delusione per aver letteralmente abbandonato un territorio condannandolo all’arretratezza."