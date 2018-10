Documenti falsi, quattro arresti tra Sassari e Tempio Pausania

Ieri(venerdì) un giovane ivoriano, che si è presentato allo sportello degli uffici dell’Ufficio Immigrazione della Questura, per integrare la propria istanza ed ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato arrestato.

Per le stesse motivazioni altri tre migranti si sono presentati negli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tempio Pausania, che all’atto dell’esibizione di un documento di identità, hanno mostrato un passaporto palesemente falsificato, privo di tutte le misure di sicurezza previste.



Accertato l’illecito, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Sassari e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tempio Pausania, hanno arrestato gli stranieri, originari della Costa D’Avorio, della Guinea e due del Senegal per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio.



Il G.I.P. di Sassari ha convalidato l’arresto senza applicare nessuna misura cautelare, mentre il G.I.P. di Tempio Pausania, oltre a convalidare gli arresti, ne ha disposto l’obbligo di dimora.