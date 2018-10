Olbia, in camper con la droga. Arrestati due tedeschi

di SSN

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Sassari in tutto il territorio di competenza nel settore della repressione del traffico di sostanze stupefacenti, le unità cinofile e i baschi verdi del Gruppo di Olbia hanno tratto in arresto due tedeschi (S.D. anni 28; A.S. anni 42), trovati in possesso di sostanze stupefacenti.



In particolare, nel corso di specifici controlli posti in essere presso il porto Isola Bianca, allo sbarco della motonave proveniente da Genova, l’attenzione degli operanti veniva richiamata da Semia, il giovane labrador da poco giunto al reparto gallurese, "attratto" da un camper con targa tedesca.



Alle prime richieste dei militari, i soggetti, in evidente stato di nervosismo, hanno fornito motivazioni non convincenti, dichiarandosi consumatori abituali di stupefacenti e consegnando al contempo una modica quantità di marijuana. Insospettiti dall’arrendevolezza dei due, dal nervosismo e dalle segnalazioni del cane antidroga, gli operatori conducevano i tedeschi negli uffici del reparto dove, sottoposto il camper ad un più approfondito controllo, sono stati trovati, confezionati e all’interno del bagaglio, 140 grammi di marijuana, 40 grammi di hashish, 40 grammi di anfetamina e olio di hashish, nonché diversi francobolli di acido lisergico, comunemente, LSD.



Oltre a questo, l’attenzione dei militari si è soffermata su una pianta grassa, del peso di quasi 250 grammi, suddivisa in fette e lasciata ad essiccare all’interno del mezzo. Una attenta analisi consentiva, come peraltro ammesso dai due giovani, di identificare la pianta rinvenuta nel cactus “San Pedro”, una pianta grassa di origine Sudamericana (parente stretta del più noto “Peyote” messicano) ricca di alcaloidi e da cui è possibile ottenere con semplicità la pericolosissima mescalina, una potente droga allucinogena.

I due cittadini tedeschi, al termine delle attività di perquisizione, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania che ne disponeva la custodia presso le celle di sicurezza della caserma di via Salgari.