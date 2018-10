Imposizione del Pallio all'arcivescovo di Sassari, monsignor Saba

di SSN

Domani 21 ottobre, alle ore 17 nella Cattedrale di San Nicola, il Nunzio Apostolico per l’Italia, Emil Paul Tscherrig, imporrà il Pallio all'Arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba, già consegnatogli il 29 giugno scorso da Papa Francesco

come simbolo di unità e segno di comunione.



La celebrazione, all’interno della quale è inserito il rito dell’Imposizione, sarà trasmessa in diretta dall’emittente sassarese Canale 12 e sul canale YouTube dell’Arcidiocesi di Sassari. Per facilitare la partecipazione dei fedeli presenti alla liturgia, saranno allestiti dei maxischermo all’interno della Cattedrale e nella piazza antistante il Duomo.