Una giornata con il sindaco di Sassari

di SSN

Trascorrere una giornata a stretto contatto con il primo cittadino: è lo scopo dell'iniziativa che si rivolge ragazze e ragazzi delle scuole cittadine e dell'Università, che potranno trascorrere un'intera giornata, da mattino a pomeriggio, con il sindaco di Sassari e osservare da vicino il funzionamento della macchina amministrativa.



Il progetto, che prenderà il via a partire dal mese di novembre, avrà cadenza settimanale e vedrà coinvolto un giovane alla volta. L'appuntamento sarà fissato per le ore 9 di ogni giovedì a Palazzo Ducale, sede del Gabinetto del sindaco. Dopo la visita del palazzo, i ragazzi avranno la possibilità di affiancare e seguire il sindaco Nicola Sanna negli impegni istituzionali.



Chi voglia candidarsi a trascorrere una giornata con il primo cittadino può scrivere una mail a informagiovani@comune.sassari.it o recarsi negli uffici dell'Informagiovani in piazza Santa Caterina il lunedì, martedì, giovedì, e venerdì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 10 alle 13, il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.