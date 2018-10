A Sassari gli Aludays del CIAL

Hanno toccato Cosenza, Salerno e Lecce. Gli Aludays, giornate di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e il riciclo dell'alluminio sono approdate a Sassari il 17 ottobre. Organizzata da CIAL, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio, e patrocinata dal Comune di Sassari e dal Ministero dell’Ambiente, l'iniziativa ha visto alternarsi due momenti differenti. Per due giorni gli inviati di CIAL hanno attraversato la città con le Riciclette, city bike ottenute con l’equivalente di 800 lattine per bevande in alluminio riciclate, per incontrare cittadine e cittadini e fornire loro informazioni sulla raccolta differenziata dell’alluminio. A partire da ieri, venerdì 19 e fino a domani, domenica 21 ottobre, uno stand di 40 metri quadrati è stato allestito nel centro della città. Uno spazio nel quale mettere alla prova le abilità di “buoni ricicloni” e conoscere l’ampia gamma di imballaggi e contenitori in alluminio che, proprio come le ben note e diffuse lattine per bevande, sono riciclabili al 100% e all’infinito.



Questa mattina nello stand in piazza d'Italia il sindaco Nicola Sanna, l'assessore alle Politiche agro-ambientali Fabio Pinna e il direttore generale del consorzio CIAL, Gino Schiona, hanno presentato i dati sulla raccolta dell'alluminio nel territorio. Era presente, insieme alle due classi della scuola secondaria di primo grado "G. Biasi" di via Gorizia, coinvolte in attività ludico didattiche, l'assessora alle Politiche educative Alba Canu. Era presente anche il presidente della Commissione Ambiente Salvatore Dau. Il sindaco ha inoltre consegnato ai primi vincitori del concorso web le Riciclette.

Presso lo stand è possibile, anche nella giornata di domani, conoscere da vicino il mondo del riciclo e vincere, giocando, dei simpatici gadget realizzati proprio in alluminio riciclato.



La raccolta differenziata dell’alluminio a Sassari. Gli imballaggi in alluminio a Sassari vengono raccolti congiuntamente agli imballaggi in plastica secondo una modalità domiciliare porta a porta.

Le operazioni e il servizio di raccolta sono gestiti da Ambiente Italia, mentre la piattaforma di destinazione dove i rifiuti vengono stoccati e l’alluminio, separato dalla plastica, compattato in balle e portato in fonderia, è gestita dal CIPO (Consorzio Industriale Oristanese).



Di seguito l’elenco completo degli imballaggi in alluminio che vanno separati in casa:



• Lattine per Bevande

• Scatolette per Pesce Carne e Legumi

• Scatolette e Vaschette per il Cibo per Animali

• Vaschette e Vassoi per la Conservazione e la Cottura dei Cibi

• Bombolette Aerosol/Spray*

• Foglio Sottile come il rotolo da cucina

• Involucro per dolci e cioccolato

• Tubetti per creme conserve prodotti per l'igiene o la cosmesi

• Tappi a vite di bottiglie di acqua olio vino e liquori

• Capsule per la chiusura delle bottiglie

• Coperchi e chiusure varie



*Le bombolette spray contenenti prodotti pericolosi, tossici, infiammabili o corrosivi, non vanno in raccolta differenziata.



I risultati di raccolta a Sassari sono incoraggianti. Il pro-capite cittadino si assesta sui 325 grammi abitante anno (41 tonnellate totali nel 2017) e l’obiettivo a breve termine che CIAL e l’amministrazione cittadina si sono dati, insieme ad Ambiente Italia, è quello di crescere del 30% nel prossimo anno.

Con 41 tonnellate di alluminio riciclato, come quello raccolto a Sassari nell’ultimo anno, si possono realizzare:

• 4.500 city bike

• 88.800 caffettiere moka

• 36.900 padelle

• 27.400 lampade da scrivania

• 5.600 cerchioni per auto

• 4 carrozze di un treno ad alta velocità



La campagna #NONSOLOLATTINE

I nuovi obiettivi di riciclo fissati dalla Comunità Europea richiedono, anche al settore degli imballaggi in alluminio, il raggiungimento di percentuali più alte che necessariamente dovranno coinvolgere, non soltanto il mondo industriale del packaging alluminio, ma anche i cittadini chiamati alla raccolta differenziata.

La raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio in Italia, ad oggi, è attiva in 6.777 Comuni italiani e coinvolge più di 53 milioni di abitanti, l’88% del totale, e nonostante sia largamente diffusa, per migliorare le performance, occorre focalizzare l’attenzione di tutti sulle diverse tipologie di imballaggi in alluminio che possono essere oggetto della raccolta e quindi di riciclo.

Il claim della campagna di comunicazione del Consorzio CIAL è appunto #Nonsololattine e ricorda, attraverso l’utilizzo di un hashtag, facilmente veicolabile sul web, che i cittadini non devono limitarsi a conferire in raccolta e differenziate soltanto le lattine per bevande, da tutti riconosciute come l’imballaggio in alluminio più rappresentativo, ma anche le altre tipologie:



• scatolette per carne, pesce e legumi

• vaschette per la conservazione e la cottura del cibo

• scatolette e vaschette per il cibo per animali

• bombolette aerosol/spray

• il foglio sottile, come il rotolo da cucina o gli involucri del cioccolato

• tubetti per creme, conserve, prodotti farmaceutici o della cosmetica

• tappi, coperchi e chiusure varie



Dall’ultima settimana di settembre la campagna CIAL è onair su tutte le radio nazionali italiane, e sulle principali radio locali con un radio comunicato da 15 secondi che è possibile ascoltare nella sua versione spot web:

https://www.youtube.com/watch?v=IiunXwWF_FQ



Il concorso web. È partito il 26 settembre il concorso web dedicato ai cittadini delle città toccate dal tour, Cosenza, Salerno, Lecce, Sassari e Cagliari. Un altro tassello che, insieme al tour nelle piazze e alla campagna radio e sui social, va a comporre l’impegno del Consorzio CIAL nella promozione, in queste cinque città, del messaggio ambientale di cui è portavoce.

Il concorso consentirà ai residenti delle città di collegarsi ogni giorno e vincere la famosa RICICLETTA®, city bike ottenuta con l’equivalente di 800 lattine per bevande riciclate in alluminio.

In ogni città sono state messe in palio 20 Riciclette. Finora le Riciclette vinte a Sassari sono otto. È possibile vincere le 12 Riciclette ancora in palio, fino al 20 novembre, collegandosi all’indirizzo: www.nonsololattine.it. Giocare è facile, basta rispondere a un paio di domande sulla raccolta differenziata oppure risolvere alcuni giochi che racconteranno il valore del riciclo dell’alluminio.