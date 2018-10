Manuel Alivesi: "Pericolo frane nel quartiere di Monte Rosello a Sassari"

Riportiamo la nota stampa del consigliere Manuel Alivesi, che si fa portavoce delle lamentele dei residenti di Monte Rosello:











"Nel quartiere di Monte Rosello, in Via Monte Attentu, le molte Famiglie che vi risiedono chiedono da tempo un risolutivo intervento per l’eliminazione dei numerosi pericoli rappresentati da frane e smottamenti che insidiano quotidianamente la loro serenità. Una Via stretta, con un forte livello di antropizzazione, sul lato sinistro un costone di roccia che, di quando in quando, si sbriciola facendo franare sulla carreggiata massi di notevoli dimensioni. Nelle giornate di pioggia la strada diventa pressochè impraticabile, mentre alcuni pali della luce risultano spostati e fuori asse rispetto agli altri, evidenziando una instabilità creata dalle stesse frane.