"La cambiale di matrimonio" al teatro comunale a Sassari

Sarà proprio l’Accademia “Sironi” di Sassari a ospitare la presentazione dell’opera. Giovedì 25 ottobre, alle 11, La cambiale di matrimonio di scena a Sassari sarà illustrata nell’aula magna dell’istituto, in via Duca degli Abruzzi 4, dal direttore d’orchestra Andrea Solinas, dalle registe Matelda Cappelletti e Maria Paola Cordella e dalla musicologa Paola Cossu. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Sono disponibili da oggi, 22 ottobre, i biglietti per La cambiale di matrimonio di Gioachino Rossini, in programma sabato 27 ottobre alle 20,30 e domenica 28 alle 16,30 al Teatro Comunale di Sassari, secondo appuntamento della Stagione lirica 2018 dell’Ente Concerti “Marialisa de Carolis”.L’opera, composta da Rossini in giovane età, vede la collaborazione tra Ente concerti, Accademia e Liceo musicale: gli allievi del “Sironi” hanno infatti ideato e realizzato scene e costumi, mentre i ragazzi dell’Azuni costituiranno l’ossatura dell’orchestra che eseguirà la partitura, diretta dal sassarese Andrea Solinas.Il giorno seguente, venerdì 26 ottobre dalle 11, l’opera verrà proposta agli studenti nell’Anteprima giovani dedicata alle scuole che hanno aderito.