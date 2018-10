Settanta lavoratori ex Sardinia Green Island a rischio,la Filctem Cgil interviene sul decreto

La Filctem Cgil interviene sulla situazione critica degli ex lavoratori Sardinia Green Island che potrebbero non essere reinseriti nel progetto dell'impianto di Uta, oggi a rischio per via delle modifiche contenute nel decreto sugli incentivi alle rinnovabili:









"Si sono dati appuntamento domani alle 16 davanti all’assessorato regionale agli Affari Generali in viale Trieste i lavoratori di Sardinia Green Island, in vista dell’incontro che si svolgerà alle 17 tra i sindacati e l’assessore Spanu, al quale sono invitati anche gli assessori Piras e Mura.

Non appare giustificabile in effetti l’esclusione dagli incentivi del solare termodinamico, tecnologia innovativa che consente l’accumulo di energia e la creazione di molti più posti di lavoro rispetto al fotovoltaico. La Filctem vorrebbe discuterne in un tavolo a Roma, insieme alla Regione e al ministero dello Sviluppo, per trovare una via d’uscita. Nel frattempo, il sindacato sollecita una soluzione che accompagni i settanta lavoratori fino al loro reimpiego, un punto sul quale sia l’azienda che la Regione si sono impegnate. Sarà l’occasione anche per chiedere che vengano favorite le condizioni per l’arrivo di nuovi imprenditori nella zona industriale di Macchiareddu, area in crisi ma ben attrezzata per accogliere nuove attività, ad esempio nell’attuale sede di Sardinia Green Island."