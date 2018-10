Sassari. "Transumante - Cinema e Periferie" al Ferroviario

Martedì 23 alle 19.30 verrà presentato in anteprima al Teatro Ferroviario il piccolo film A-moЯ, risultato di un laboratorio di cinema e teatro realizzato con alcuni adolescenti del campo rom di Sassari. Il laboratorio nasce all'interno del progetto "Transumante - Cinema e Periferie" curato dall'associazione culturale 4CaniperStrada con il sostegno del MIBAC e SIAE nell'ambito dell'iniziativa "Sillumina, copia privata per i giovani, per la cultura", un ciclo itinerante di incontri,proiezioni e laboratori che valorizza il ruolo del cinema nelle periferie urbane come strumento di dialogo interculturale.



Le attività, iniziate lo scorso agosto, sono state condotte dalla regista Claudia Mollese, l'attrice e regista teatrale Maria Luisa Usai, e i registi Stefania Muresu e Fabian Volti. Un progetto che nasce con l'intento di coinvolgere in un percorso creativo e artistico i giovani rom, che sono diventati autori e interpreti di un piccolo film. Al centro della storia la ricerca dell'amore alle periferie della città, protagonista un' insolita cenerentola che cerca la sua strada e incontra alcuni personaggi. Il film è stato girato con diversi registri narrativi, l'uso di camere digitali e una vecchia bell & howell in pellicola 16 mm, una storia tra la finzione, la realtà e il surreale: boschi, magie, dialoghi in romanì fino alle immagini della periferia della città di Sassari abitata, da oltre 40 anni, dalle famiglie di etnia rom, oggi minacciate e travolte dalle risoluzioni europee, che quando applicate dalle amministrazioni locali, inducono a lasciare la città dove sono nate.



La rassegna "Transumante- Cinema e Periferie" ospiterà inoltre due registi con due proiezioni in programma lunedì 22 e martedì 23 ottobre:

Lunedì 22 alle 21, presso L'Ultimo Spettacolo in corso Trinità 161, verrà proiettato "Amara" di Claudia Mollese, un film girato a Lecce tra immagini documentarie e archivi super 8 alla ricerca della memoria di Mara, una transessuale che ha dato scandalo nella città dagli anni '50 fino al 2001. A seguire dibattito con la regista.



Martedì 23 alle 20 al Teatro Ferroviario in collaborazione con Meridiano Zero Teatro e la rassegna Marosi di Mutezza, si terrà la proiezione di "Argonauti" di Alessandro Penta, un film documentario che racconta un piccolo paese della Basilicata e dell'esperienza di un gruppo di giovani migranti con la non-scuola del Teatro delle Albe. A seguire dibattito con il regista e alle 22 proiezione di "Milano, Via Padova" di RezzaMastrella.