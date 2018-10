Sassari, Nicola Sanna ha incontrato Maria Elena Cuccuru

Il sindaco Nicola Sanna ha incontrato oggi a Palazzo Ducale, insieme alla giunta, Maria Elena Cuccuru, commerciante sassarese ed ex amministratrice del gruppo facebook “Sei di Sassari se...2.0” che ha denunciato gli autori della fotografia di tre donne coi tacchi durante la processione per la Madonna delle Grazie, fotografia prima apparsa sul gruppo facebook poi sulla pagina personale di uno degli autori. La donna, che ha difeso le tre protagoniste della foto, ha deciso di sporgere denuncia per gli attacchi subiti, «insulti gratuiti e violenti», come ha sottolineato davanti alla giunta.



«Credo che la fermezza con la quale Maria Elena Cuccuru ha reagito all'attacco ingiustificato alla sua persona possa essere di esempio per quanti vengono quotidianamente attaccati sui social network - commenta il primo cittadino – e di monito per quanti si rendono responsabili di frasi, epiteti o affermazioni offensive».