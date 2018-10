A Febbraio Geppi Gucciari torna a Sassari col suo spettacolo "Perfetta"

Geppi Cucciari ritorna a Sassari il prossimo 21 febbraio con Perfetta, il suo ultimo spettacolo teatrale. L’appuntamento è programmato al Nuovo Teatro Comunale allle ore 21.Lo spettacolo, organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili, è l’anteprima della 21ma edizione di Abbabula, festival di musica e parole d’autore.I biglietti sono disponibili nel punto prevendita di via Tempio 65 a Sassari: platea euro 30 e galleria euro 25. Per info e prenotazioni è attiva la infoline 079/278275.Perfetta è un monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Una donna che conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi lotta nel mondo. Ma è una donna, e il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Perfetta è la radiografia sociale ed emotiva, fisica, di 28 comici e disperati giorni della sua vita. Lo spettacolo è scritto e diretto da Mattia Torre. L’appuntamento si inserisce nel tour sardo che toccherà Cagliari il 18 e 19 febbraio e Nuoro il 20 febbraio.