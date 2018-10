Cagliari. Elezioni Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale: presentati i candidati

quella degli agricoltori professionali, composta da 21 candidati, dai quali saranno eletti 14 consiglieri; e quella degli agricoltori non professionali, composta da 8 candidati, dei quali saranno eletti in 7.



















Questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Cagliari nella sede di Coldiretti Sardegna, le quattro Organizzazioni agricole, Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri, hanno presentato il programma e i delegati della lista “Insieme per il Territorio” che si candida alle elezioni di domenica prossima 28 ottobre del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Una data importante che potrebbe portare ad avere un organo politico dopo oltre 15 anni di commissariamento.Le organizzazioni erano rappresentante dal presidente e vicedirettore di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas e Sergio Lai, dal presidente di Cia Cagliari Matteo Frau, dal direttore di Confagricoltura Cagliari Serafino Casula e dal direttore di Copagri Pietro Tandeddu.“Per senso di responsabilità abbiamo presentato una lista unitaria – ha sottolineato il presidente di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas – perché dopo tanti anni è fondamentale che il governo del Consorzio torni in mano ai consorziati, gli agricoltori e gli allevatori”.Il nuovo consorzio nato dal recente fusione dei Consorzi della Sardegna Meridionale, Cixerri e Basso Sulcis, è il più grande della Sardegna, per estensione e numero di utenti ed uno dei più grandi in Italia. Al suo interno conta infatti, 26mila consorziati, 105 Comuni (della Città metropolitana di Cagliari, della Provincia del Sud Sardegna ed alcuni di Oristano); una superfice di 332.754 ettari; una superficie attrezzata per l’irrigazione di 77 mila ettari ed una superficie effettivamente irrigata di 18/20 mila ettari annui.Le Organizzazioni agricole hanno ricordato che “vista l’importanza di queste elezioni che arrivano dopo una fusione e oltre 15 anni di commissariamento sarebbe stato utile avere il tempo necessario per condividere con tutti questo importante momento democratico. Per questo in più occasioni abbiamo chiesto all’assessore all’agricoltura e al presidente della Regione un rinvio per darci il tempo di informare tutti i soci. Nonostante questo siamo andati nel territorio per condividere il programma e comporre le liste”.Le elezioni si terranno domenica 28. Si voterà nelle 11 sedi del Consorzio di Bonifica dalle 7 alle 22.E’ stata presentata una unica lista, quella che ha visto protagoniste le quattro Organizzazioni agricole, con due elenchi: