Eroe algherese salva una donna intrappolata nell'auto sommersa dall'acqua a Francavilla al Mare

Luca ortu, 45 anni di Alghero lavora a Franacavilla al mare e gestisce una tabaccheria insieme alla moglie. Si trovava vicino ad un sottopasso, ieri, mentre andava a prendere il figlio da scuola. Francavilla al mare, in provincia di Pescara era assediata dalla pioggia incessante. E' successo tutto in pochi minuti. Un uomo che transitava davanti a Luca in macchina si è fermato e lo ha allertato che nel sottopasso alla loro sinistra c'era una macchina con a bordo una donna che stava per essere totalmente sommersa dall'acqua. Il sottopasso infatti era completamente allagato e una donna era rimasta incastrata dentro l'abitacolo. La donna, stando alle prime testimonianze e al video amatoriale che compare nella pagina facebook "Francavilla al mare è tua", urlava e batteva sul vetro per chiedere aiuto. Luca Ortu non ci ha pensato troppo: si è calato nel sottopasso, si è tuffato, è salito sul tettuccio della macchina, ha cercato di aprire la portiera bloccata dalla pressione dell'acqua, ha poi spaccato il vetro e insieme all'altro signore venuto in soccorso hanno tirato fuori la donna dalla macchina. Ancora qualche secondo e la donna, con la testa già sott'acqua, non ce l'avrebbe fatta.



















immagine d'archivio