A Sassari ritorna “Ballando con le Drag”: sfida tra quattro coppie a passo di danza

A sfidarsi sul palcoscenico del Teatro Civico saranno le coppie formate da Darla Fracci e Noemi Ravot, Selene Wood e Cristina Dore, Alexandra Spacciabelli e Ilenia Mannu, e infine la cagliaritana Eva Q con Claudio Smaldone. Madrina della manifestazione sarà la stilista Ilaria Toncelli, nota direttrice creativa del brand toscano “Sorry I’m different”.





“Ballando con le Drag” ha preso il via nel 2010 in un club privato, dopo aver stretto un forte legame con Voce Amica. Nel 2012 la manifestazione si è spostata a Palazzo di Città, dove ha fatto registrare più volte un tutto esaurito, lasciando fuori dal portone d’ingresso un gran numero di aspiranti visitatori.





Domenica 28 ottobre alle 21 ritorna a Palazzo di Città uno degli spettacoli più divertenti e anticonformisti che abbiano saputo far innamorare il pubblico sassarese negli ultimi dieci anni. Ispirato al celebre reality “Ballando con le stelle”, arriva per la sua nona edizione “Ballando con le Drag”, una sfida a passo di danza, quasi un duello sui tacchi per quattro eccentriche drag queen in coppia con altrettante danzatrici o danzatori professionisti.L’evento, che si è distinto negli anni per la serietà e le finalità sociali che lo caratterizzano, è ideato e presentato dall’inossidabile Roberto Manca, direttore artistico dell’Associazione Music & Movie, ha il supporto nelle associazioni Sassari Parkinson e Amnesty International e gode del patrocinio del Comune di Sassari e della Regione Sardegna.A presiedere la giuria formata da giornalisti, esperti di danza, organizzatori di eventi, professori e critici, sarà l’assessora alle Culture del Comune di Sassari, Manuela Palitta. Tra i giurati ci saranno Giuseppina Perantoni, Angela Cossu, Gian Giuseppe Pisutu, Kai Paulus, Maria Tina Maresu, Luana Farina, Giorgia Sechi, Ica Cherchi, Gabriella Tedde, Veronica Dessì, Claudia Solinas, Monica Cirotto e Francesca Arca.Graditi ospiti con le loro performance sul palco del Civico saranno Lorenzo Aresti, Vera Pischedda, Roberta Loriga, Beatrice Faggi, Emma Garbato e Riccardo Sedda, protagonisti dello “Student’s Got Talent Sardegna” che a dicembre toccherà la sua terza edizione.«Realizzare questo progetto in Sardegna non era certo cosa facile – ha affermato Roberto Manca – ma vedere un pubblico più che raddoppiato negli anni, costituito da mamme e nonne, signore attempate, coppie sposate che si divertono spensieratamente, ci ha fatto capire che si è lavorato bene ed è stata la nostra più grande soddisfazione».Il primo debutto fuori Sassari è arrivato il 21 febbraio di quest’anno, nel notissimo Teatro Nuovo di Milano, in piazza San Babila. Per il 2019 sono in calendario appuntamenti a Roma e a Firenze. In questi anni sono stati raccolti ben 5500 euro di incassi devoluti in beneficenza.La prevendita per l’appuntamento del 28 ottobre è iniziata nei giorni scorsi. Per info e prenotazioni rivolgersi al 3401846468. Il giorno dello spettacolo, il botteghino del Civico aprirà alle 18.30.