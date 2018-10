Sassari. All'Argentiera e Serra Secca acqua di nuovo potabile

All'Argentiera e a Serra Secca l'acqua è di nuovo potabile. A seguito dei controlli compiuti dal dipartimento di Prevenzione - servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della ATS Sardegna i parametri sono risultati nella norma e pertanto il vicesindaco ha revocato i divieti. Resta invece in vigore l'ordinanza che vieta il consumo umano diretto nel quartiere di monte Rosello basso, nella zona di via Veronese, via Pulli, via Balaguer, via Buonarotti, via Tintoretto e piazza Sacro Cuore e al Pedraia.