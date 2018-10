L'Ecomuseo del Mare e dell’Acqua partecipa a “LIBRIAMOCI”, settimana di lettura nelle scuole

I temi del mare e dell’acqua approdano nelle scuole primarie di Sassari grazie all’E.M.ACQ, Ecomuseo dedicato proprio a tali tematiche, che inaugura la sua attività in città con la partecipazione alla settimana di lettura nelle scuole LIBRIAMOCI, attualmente in corso sino a sabato 27.

L’evento, organizzato da due ministeri (Istruzione e Beni Culturali) e dal “Centro per il libro e la lettura” ha visto sinora l’adesione di 2200 istituti scolastici del paese di cui 66 in Sardegna: fra questi gli Istituti Comprensivi Sandro Pertini e Monte Rosello Alto i cui dirigenti, insegnanti e bibliotecari hanno aderito con entusiasmo alla proposta dell’E.M.ACQ e del suo responsabile Piero Ajello. Le letture, destinate agli alunni delle prime della scuola primaria, sono tese a valorizzare e a far conoscere i testi della Biblioteca Blu dell’Ass. Vela Latina Tradizionale (AVeLa)che fra breve sarà ospitata nella nuova sede dell’Acquedotto storico di viale Adua, resa disponibile dalla Giunta comunale sassarese. Proprio il Comune, attraverso la collaborazione dell’Assessore alle politiche scolastiche Alba Canu, ha tenuto a battesimo l’iniziativa nell’ottica di una futura partnership tesa a diffondere la storia dell’acqua e la cultura del mare nelle scuole cittadine.

Giovedì 25 nel primo pomeriggio presso la biblioteca scolastica di via Gorizia (classi 1^ A e B)e venerdì 26 alle 10, 45 presso la biblioteca delle scuole di via Manzoni (classe 1^ B), Maria Lisa Carboni, scrittrice giornalista ed attrice sassarese leggerà ad una platea di ultragiovani allievi una serie di brani divertenti ma non certo banali tratti da alcuni libri per bambini selezionati da AVeLa : i temi saranno quelli del consumo responsabile dell’acqua, delle tre caravelle (ottobre è il mese della scoperta dell’America) e delle fiabe e leggende italiane dedicate al mare: fra gli autori interessati anche un grande della nostra letteratura più recente come Italo Calvino.

Una proiezione di immagini ed una breve introduzione a cura di P. Ajello supporterà le letture.

La Biblioteca Blu consta di più di 3000 fra volumi e pubblicazioni specializzate, di cui 250 testi per bambini e ragazzi, che costituiranno il nucleo principale dell’Ecomuseo del Mare e dell’Acqua che potrà, dopo tanti anni di chiusura, dedicare alla fruizione dei cittadini e di tutto il territorio un’importante struttura di archeologia industriale quale la palazzina d’epoca dell’Acquedotto ottocentesco. L’Ecomuseo sarà allestito dall’Ass. AVeLa che, grazie anche al contributo della Fondazione di Sardegna, conferirà il patrimonio rappresentato dalle proprie collezioni di libri, modelli, stampe, reperti e cimeli del mondo dell’acqua, del mare e del patrimonio marittimo.



Info su www.libriamociascuola.it o AVeLa Tradizionale tel. 348 9969583