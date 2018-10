Sassari. Da oggi lavori di Abbanoa in viale Umberto, possibili forti rumori nella notte

Considerato che l’indagine è fortemente influenzata dal passaggio dei mezzi, potrebbe essere necessario chiudere al traffico il tratto di viale Umberto interessato dalla prova durante lo svolgimento.















Da oggi 23 ottobre e fino a domenica 28, tra le 23 e le 6, Abbanoa eseguirà in viale Umberto indagini geofisiche necessarie per definire i caratteri dei terreni dove passerà la nuova condotta. Per la rilevazione potrebbe essere necessario emettere degli scoppi di varia intensità con gli strumenti appositi per lo studio. Si tratta di creare piccolissimi fori di un centimetro che saranno poi ricoperti.Le operazioni si estenderanno per circa 240 metri in piazza Colonnello Serra e viale Umberto. Le lavorazioni iniziali (fori, posa in opera dei picchetti di rilevazione, ecc.) saranno eseguite a traffico aperto, con parziale restringimento delle carreggiata stradale.