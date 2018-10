Ticket sanitario ATS, da oggi si può pagare in tutti gli sportelli della Sardegna

È attivo da questa mattina il nuovo sistema di pagamento dell'ATS Sardegna per le prestazioni erogate su tutto il territorio regionale. L'attivazione del servizio, già in uso da una settimana nell'ASSL di Sanluri, consente agli utenti dell'Azienda per la Tutela della Salute di effettuare l'operazione di pagamento in qualsiasi sportello Ticket a prescindere dal luogo di erogazione della prestazione. «L'attivazione di questa nuova funzionalità avrà un impatto significativo per tutti gli utenti che ricevono una prestazione in un'Area Socio Sanitaria diversa da quella di residenza - afferma il Direttore Amministrativo dell'ATS Sardegna, Stefano Lorusso. Con questo progetto abbiamo semplificato e implementato il sistema informativo così da offrire la possibilità ai cittadini di pagare in qualsiasi sportello Ticket. L'applicativo - conclude Lorusso - non tiene più conto dei precedenti confini territoriali ma rafforza la nuova gestione unitaria dell'Azienda per la Tutela della Salute. Il nuovo sistema di pagamento del ticket sanitario sarà fruibile anche attraverso le casse automatiche, ove presenti».



Parallelamente a questo nuovo modello, gli utenti potranno continuare ad utilizzare le altre modalità di pagamento del ticket.L'ATS ricorda inoltre che il Dipartimento ICT sta lavorando per l'attivazione del servizio PagoPA, il sistema nazionale innovativo sostenuto anche dalla Regione Sardegna che, con DGR 19/21 del 17/04/2018, ha rafforzato il proprio ruolo di intermediario tecnologico con il nodo di pagamenti PagoPA. L'attivazione del servizio PagoPA consentirà agli utenti di effettuare i pagamenti del ticket sul sito dell'ATS Sardegna o attraverso i canali (online e fisici) delle banche e degli altri prestatori di servizi di pagamento.