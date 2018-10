Asinara, il Comune di Porto Torres pronto a firmare l'accordo per il servizio idrico

Il Comune di Porto Torres è pronto a firmare giovedì a Cagliari l'accordo di programma per la riqualificazione del sistema idrico dell'Asinara, che coinvolge oltre all'ente turritano l'assessorato all'Industria della Regione Sardegna, l'Egas, il Parco nazionale dell'Asinara, la Conservatoria delle Coste e Abbanoa. «Si tratta di un'eccellente notizia per Porto Torres, l'isola parco e tutto il golfo dell'Asinara. A vincere è soprattutto l'Asinara e il futuro di prosperità e sviluppo sostenibile che meritano l'isola e il territorio – commenta il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler – con l'accordo che ci prepariamo a sottoscrivere, infatti, sarà rimodulato il finanziamento regionale da tre milioni e duecento mila euro con il fine di favorire in tempi brevi il passaggio della gestione del servizio idrico ad Abbanoa».



«Secondo quanto stabilito – prosegue il sindaco – saranno accelerate le procedure per la realizzazione delle opere strettamente necessarie, il riordino del sistema idrico e infine la presa in carico di Abbanoa entro tre mesi dalla stipula dell'accordo. Il Comune di Porto Torres resterà il soggetto attuatore e farà da coordinamento tra le amministrazioni».



«Sono soddisfatto del risultato, arrivato grazie alla collaborazione della Regione e al prezioso intervento della Conservatoria delle Coste, al lavoro silenzioso della nostra parte tecnica e soprattutto a tutti coloro che al di là delle divergenze ideologiche hanno capito le urgenze dell'isola – conclude Wheeler – il sistema idrico dell'Asinara avrà uno sviluppo in linea con il piano del Parco nazionale dell'Asinara, seguendo una strada votata al rispetto dell'ambiente e delle sue risorse».