Profili social falsi per stalkerizzare e molestare una modella americana. Sessantenne sardo nei guai

Una modella e stilista originaria del South Dakota l'aveva stregato a tal punto da fargli perdere la testa. Ma la persa nel modo sbagliato un sardo sessantenne originario di Cagliari che ha creato profili falsi social per monitorare dapprima e poi stalkerizzare la donna, arrivando a molestare lei e tutta la sua famiglia. Un amore trasformatosi in ossessione che l'uomo non è riuscito a controllare e ha sfogato tutta la sua repressione con atti persecutori continuativi. La donna ha denunciato l'accaduto alle autorità, che dopo accurate indagini coadiuvate con la polizia postale, ha portato all'identificazione dell'uomo. Il pubblico ministero ha proceduto alla verifica delle indagini e ha posto il sequestro del materiale informatico e dell'attrezzatura usata dall'uomo per connettersi con lei. E' accusato di stalking e atti molesti.