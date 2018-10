Climathon 2018, è ancora possibile iscriversi alla sfida

Il 26 ottobre si potrà arrivare al Climathon con un’idea da sviluppare o muniti solo della voglia di mettersi in gioco, da soli o con un team già costituito (massimo 3 persone). I singoli si uniranno ad altri iscritti nelle prime fasi dei lavori, scegliendo l’argomento di proprio interesse, per formare gruppi eterogenei di circa 10 persone e con le competenze necessarie per lo sviluppo della soluzione alla sfida. Esperti e tutor supporteranno i team nel trovare le migliori soluzioni alle sfide. I partecipanti saranno immersi in una vera e propria maratona per sviluppare un'idea progettuale, a partire dalla sua concezione, passando per l’analisi della sua potenziale innovazione, verificandone la realizzabilità.

Dopo 24 intense ore di collaborazione e ricerca di soluzioni, l'idea migliore sarà selezionata da una giuria composta da esperti sul tema della sfida.



Come partecipare. È possibile iscriversi singolarmente o in gruppo (massimo tre persone), alla pagina: https://climathon.climate-kic.org/it/sassari

La partecipazione è gratuita, e aperta a tutti: professionisti, ricercatori, docenti, studenti, esponenti della società civile, imprenditori, dipendenti di amministrazioni pubbliche. Sono particolarmente benvenuti i partecipanti con competenze, anche multidisciplinari, in scienze ambientali o forestali, agronomia, pianificazione, ingegneria, architettura, economia. Per questioni logistiche, il numero massimo dei partecipanti è pari a 50.

Gli organizzatori potranno effettuare una selezione dei partecipanti in base ai profili raccolti e all’ordine di presentazione delle candidature sul sito.



Per informazioni



Marinella Osilo Settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari +39079279650 - marinella.osilo@comune.sassari.it



Giampiero Barrocu Settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari +39079279616 - giampiero.barrocu@comune.sassari.it