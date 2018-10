Olbia, denunciato 33enne slovacco per ricettazione e detenzione abusiva di armi

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato dove si è proceduto alla denuncia in stato di libertà per ricettazione e detenzione abusiva di armi.













Ieri mattina la Polizia di Stato e i Carabinieri di Olbia personale in un'operazione congiunta hanno denunciato in stato di libertà un 33enne slovacco, residente in città, per ricettazione e detenzione abusiva di armi.I Militari dell’Arma unitamente agli agenti, hanno proceduto alla perquisizione di due abitazioni in uso al giovane, residente ad Olbia, ma di fatto domiciliato a Porto Rotondo. Durante le verifiche presso l’appartamento sito nella città olbiese, gli operatori hanno rinvenuto, abilmente occultate, 80 cartucce per pistola calibro 9, numerose banconote di vario taglio per un totale di 19.200 euro, diversi oggetti in oro ed infine, in una stanza posta al piano terra, tre biciclette di valore, probabilmente provento di furto.L’operazione fa seguito a quella avvenuta il 18 ottobre decorso, nella quale Militari dell’Arma del Reparto Territoriale di Olbia, avevano proceduto all’arresto di un altro straniero trovato in possesso di 42 biciclette, armi, esplosivo e stupefacenti.