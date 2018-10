Sabato al Palaserradimigni il Sassari Open di Grappling e MMA diletantistico

La Polisportiva Athlon Sassari, organizza il Sassari Open di Grappling e MMA diletantistico, che si svolgerà a Sassari Sabato 27 Ottobre 2018 presso il Palaserradimigni Piazzale Segni, con il seguente programma: operazione di peso ufficiale degli atleti dalle ore 14:00- 14:30, inizio gara ore 15:30, preliminari e finali, ore 19:00.Gli atleti iscritti ufficialmente alla competizione oltre n.75, provenienti da tutte le parti della Sardegna quali: Asd Budokan Sorso, Polisportiva Athlon Sassari, Nur MMA Porto Torres (SS), Wolfpack Fighting Club Cagliari, Angelo Tarantini Fight Club Sassari, Soc. Eleonora d’Arborea Cagliari, Kimura Academy Sassari, Fight Nuoro Academy e Leon Nur MMA. Tutti i combattimenti della manifestazione saranno diretti dagli arbitri: Mario Piroddu, Mariano Serreli, Angelo Sanna, Chessa Mario e Frau Giovanni. Lo scopo principe della competizione è di avviare una corretta e attenta diffusione dell’attività agonistica di queste due nuova disciplina sportiva in Sardegna, come detta nelle comunicazioni il CONI nel modo seguente: In un settore emergente come questo, l'obbiettivo del Delegato Regionale Sardegna FIGMMA Vincenzo Piroddu, e sempre quello di garantire a chi intende avvicinarsi a questa disciplina di essere seguito da tecnici preparati che siano riconosciuti dalla Federazione Nazionale FIGMMA - CONI.