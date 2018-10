Nasce Student Hub, l'Università di Sassari aperta anche sabato e domenica

L'Università degli Studi di Sassari inaugura una nuova stagione in tema di servizi agli studenti, accessibilità, inclusività e fruibilità dei propri spazi.Il Rettore Massimo Carpinelli dà ufficialmente il via al nuovo "Student Hub", sistema di aule studio aperte per la prima volta anche nel fine settimana. Per adesso le aule sono quattro: due in viale Mancini, nel Centro didattico Quadrilatero, una nel Polo Bionaturalistico di via Piandanna, una nel Polo didattico Monserrato in via Vienna. Ma presto la disponibilità di spazi sarà incrementata in modo da avere analoghe aule anche negli altri poli, come quello di via Roma e via Zanfarino.Il Rettore Massimo Carpinelli, durante la conferenza stampa, ha espresso soddisfazione poiché l'Ateneo è riuscito ad accogliere una esplicita richiesta avanzata dagli studenti e dalle studentesse che hanno necessità di luoghi di aggregazione e spazi comuni in cui studiare anche nel fine settimana. "Le nuove aule studio sono confortevoli e silenziose. Ma vorrei che fossero non solo luoghi di studio solitari, ma anche luoghi di aggregazione che permettano ai nostri studenti di sentirsi parte della grande comunità dell'Università di Sassari. E' il valore aggiunto di far parte di un ateneo come questo".I lavori. Le nuove aule studio sono il risultato di un prezioso lavoro di ristrutturazione che ha consentito di attrezzare le aule, renderle funzionali alle attività di studio, renderle più sicure attraverso sistemi di allarme e presidi di controllo, dotarle di distributori automatici di bevande e abbellire gli spazi esterni con il posizionamento di alcune fioriere. I lavori hanno preso il via a giugno di quest'anno.Orari di apertura. L'aspetto più notevole però riguarda proprio gli orari di apertura: le nuove aule dello "student hub" saranno aperte il sabato dalle 9.00 alle 20.00, la domenica dalle 10.00 alle 19.00 (una delle aule del Quadrilatero, tuttavia, osserverà l'orario 13.00 – 20.00 il sabato). Il servizio è immediatamente disponibile da questo fine settimana, cioè da sabato 27 ottobre. Coerentemente con il piano annuale di chiusure programmate dell'ateneo, le aule non saranno aperte il 3 e 4 novembre, l'8 e il 9 dicembre, il 29 e 30 dicembre.Posti disponibili e prossimi interventi. I posti Le migliorie hanno permesso di ricavare più di 150 postazioni per studenti e studentesse nelle aule studio che, come tutti gli ambienti dell'Ateneo, sono raggiunte dal segnale wi-fi per la connessione a internet e sono ideali per studiare a pochi passi dalle aule in cui si svolgono le lezioni. Il numero di posti disponibili è destinato ad aumentare presto, considerato che inizierà il rifacimento dell’ex aula Satta, con una capacità di 36 posti studente e l’ampliamento dell’attuale "Student hub" del primo piano, che conterà ulteriori di 36 posti a sedere all’interno dei locali e altri 30 posti nell’area esterna del terrazzo. In questo modo al Quadrilatero ci sarà spazio, complessivamente, per 72 studenti all’interno al primo piano e 30 studenti nel terrazzo esterno.Il servizio "Student hub" è descritto nella pagina dedicata https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/student-hub-luniversita-ti-accoglie-anche-sabato-e-domenica del sito web www.uniss.it.Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il Magnifico Rettore dell'Università di Sassari, prof. Massimo Carpinelli, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo, prof. Giampaolo Demuro, il Direttore del Dipartimento di Chimica e Farmacia Gerard Aimè Pinna, il Delegato rettorale al Sistema bibliotecario di Ateneo, archivi, museo, divulgazione scientifica, prof. Roberto Furesi. Erano presenti le associazioni studentesche e i rappresentanti degli studenti nel Senato e nel Consiglio di amministrazione dell'Università di Sassari.