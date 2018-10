Alghero, completati i lavori della messa in sicurezza del Lungomare

Ultimati i lavori di completamento della messa in sicurezza definitiva del Lungomare storico di Alghero: ai restauri delle tre scalinate principali realizzati nei mesi scorsi in prossimità della Torre di San Giacomo e della Torre di Sulis, che hanno anche previsto l'installazione di apposite ringhiere, si sono aggiunti i lavori lungo le feritoie nel tratto dei Bastioni Pigafetta. Si tratta d'interventi realizzati in continuità con le opere di messa in sicurezza di tutti gli affacci a mare, cui ha dato impulso la Giunta comunale guidata dal sindaco Mario Bruno all'atto del suo insediamento per fronteggiare una situazione di evidente pericolo riscontrabile sul Lungomare. I lavori hanno previsto l'iniziale installazione di idonee ringhiere sui Bastioni Magellano e la completa sostituzione dei vecchi e obsoleti parapetti ricompresi tra la Torre di San Giacomo e Las Tronas con nuove ringhiere non scavalcabili, posizionate su basamento di trachite locale. Parallelamente è stato riqualificato il muro di contenimento del Lungomare Cristoforo Colombo, già in passato soggetto all'erosione del moto ondoso.Tutti interventi programmati dall'assessorato alle Opere pubbliche con l'interessamento della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici. Un analogo progetto ha riguardato la messa in sicurezza degli affacci a mare della Città di Fondazione di Fertilia. "Investire in sicurezza e prevenzione significa investire sul futuro della città e dei sui residenti. Sul lungomare storico della città si completa un intervento fortemente voluto ed atteso, che risolve un importante e annoso problema e contribuisce a rendere più decorosa e accogliente la città, conseguendo con successo uno dei più importanti obbiettivi posto ad inizio mandato, rendere Alghero più sicura, per chi la città la vive e la visita. E' per questo che tra i primi interventi e finanziamenti deliberati, molti hanno riguardato la sicurezza negli immobili comunali come nelle scuole e nei luoghi pubblici" precisa il sindaco di Alghero, Mario Bruno.