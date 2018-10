Il tecnico Pino Tortora sollevato dall’incarico di allenatore della Torres

Nelle prossime ore sarà comunicato il nuovo allenatore dei rossoblù.















La Torres comunica che a partire da oggi la squadra non sarà più allenata dal tecnico Pino Tortora.Una decisione scaturita al termine della sconfitta odierna, a seguito di un confronto tra le parti, e che è stata condivisa con l’allenatore rossoblù: “Anche oggi, così come in altre gare, abbiamo assistito ad una Torres a due facce – le parole del presidente Salvatore Sechi - intimorita nel primo tempo e arrembante nella ripresa quando il risultato era, tuttavia, già compromesso. Da tanti giocatori ho avuto segnali positivi che mi fanno ben sperare per il futuro ma il progetto iniziale dovrà essere rimodulato alla luce dei risultati deficitari di queste prime gare di campionato. E’ necessario un immediato cambiamento di rotta, a partire dall’allenatore, al quale va il mio più grande ringraziamento per quanto fatto fin qui e per la promozione ottenuta lo scorso anno. Lui stesso è d’accordo sulla necessità di un cambiamento per il bene della Torres e faremo tutti gli sforzi necessari per uscire da questa situazione il prima possibile”.