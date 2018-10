Razzi rossi nella notte, la Guardia Costiera di Porto Torres salva due diportisti

Un’ operazione di ricerca e soccorso è stata condotta intorno alla 23.00 di ieri dalla Guardia Costiera di Porto Torres, che ha tratto in salvo due diportisti a bordo di un piccolo gommone di circa 6 metri rimasto in avaria nelle acque antistanti la marina di Sorso.



L’operazione S.A.R. ha avuto inizio intorno alle ore 22.00, quando la Sala Operativa della Capitaneria di porto turritana è stata contattata sul canale internazionale di soccorso 16 VHF dal comandante di un motopesca in navigazione nel tratto di costa antistante il litorale di Sorso, il quale ha riferito di aver avvistato un razzo rosso e un fuoco a mano a circa due miglia dalla sua posizione.



La sala operativa ha disposto al peschereccio di rimanere in zona in attesa di disposizioni, mentre è stata verificata la presenza di altre unità in area mediante il sistema A.I.S. (Automatic Identification Sistem).

Nel frattempo, è arrivata sul numero di soccorso 1530 la richiesta di soccorso dal comandante di un’unità da diporto, il quale ha comunicato di essere in avaria con due persone a bordo proprio nel tratto di mare dove è avvenuto l’avvistamento del razzo rosso.



La Guardia Costiera di Porto Torres ha subito inviato in zona la dipendente motovedetta CP 810, unità specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso, invitando gli occupanti dell’unità in avaria ad indossare i giubbotti di salvataggio e a mantenere la calma in attesa del soccorsi.



Giunta in zona operazioni e rintracciata l’unità in difficoltà mediante l’utilizzo di fonti luminose, si è proceduto a monitorare la situazione e a prestare assistenza all’unità, che è stata presa a rimorchio da un’imbarcazione del Gruppo Barcaioli Porto Torres per l’ormeggio in sicurezza nel porto turritano.

Il convoglio, sempre scortato dall’unità della Guardia Costiera, ha fatto ingresso in porto attorno alla mezzanotte con i due occupanti, giovani sassaresi, in buono stato di salute e per i quali non è stato necessario richiedere l’intervento di personale medico.



Il Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres, Capitano di Fregata (CP) Emilio del Santo, ha invitato tutti i diportisti ad effettuare controlli accurati delle dotazioni di bordo prima di lasciare l’ormeggio, in particolare a verificare l’integrità e la scadenza dei segnalamenti di soccorso, al fine di non mettere a repentaglio la propria e altrui incolumità e poter essere subito individuati in caso di necessità. Il Comandante, inoltre, ricorda che il numero blu per le emergenze in mare è il 1530, che mette subito in contatto le persone in difficoltà con la sala operativa della Guardia Costiera più vicina.