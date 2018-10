Il Comune di Sassari alla XXV assemblea nazionale Anci

Le Periferie urbane. La sicurezza. L'immigrazione. Sono tanti i temi affrontati durante la XXV assemblea nazionale Anci, che si è svolta a Rimini dal 23 al 25 ottobre. Il Comune di Sassari ha preso parte all'appuntamento annuale, che ha posto in primo piano il ruolo dei sindaci nelle città.



«Quando indossiamo la fascia tricolore – ha sottolineato Nicola Sanna in uno dei suoi interventi - noi sindaci rappresentiamo il trait d'union tra la nostra città, le nostre cittadine e i nostri cittadini. Punto di riferimento continuo, il sindaco deve rispondere a tutte le esigenze, da quelle che hanno a che vedere, ad esempio, con la vita lavorativa a quelle più complesse, come la trasformazione urbana. Credo che l'esperienza di sindaco sia esaltante perché si ha la possibilità di gestire il quotidiano ma anche di programmare il futuro».



Non è mancato, durante l'assemblea, un momento dedicato al bando delle Periferie Urbane, dopo l'annuncio della prosecuzione degli interventi e lo sblocco dei finanziamenti per la riqualificazione e la sicurezza dei quartieri periferici.



«È grazie all'Anci e a tutti i sindaci, di qualsiasi partito – ha detto Nicola Sanna - che questa battaglia è vinta e che i progetti per le periferie urbane possono andare avanti. L'unità dei primi cittadini ha consentito il ripensamento da parte del Governo Conte».



«Ascoltare la voce dei sindaci - ha continuato - significa ascoltare la voce dei cittadini che chiedono il miglioramento delle condizioni di vivibilità dei propri quartieri. Dispiace aver perso quattro mesi e aver interrotto il procedimento, ma ora si può riprendere rapidamente la corsa per integrare le nostre periferie al centro delle Città».



Presenti alla giornata di chiusura anche l'assessore alla Polizia Municipale Antonio Piu, il comandante Gianni Serra, la maggiore Annalisa Desole e l'assistente capo Davide Farina. Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sassari, nell'ambito del Premio Anci Sicurezza Urbana 2018, ha vinto il premio come Miglior Progetto nella sezione "La Sicurezza stradale attraverso percorsi formativi nelle scuole e nel Consultorio familiare". La cerimonia di premiazione ha avuto luogo questa mattina, alla presenza del presidente dell'Anci Antonio Decaro e del sindaco della Città Metropolitana di Napoli Luigi de Magistris.