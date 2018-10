Ritrovato un cadavere dentro una roulotte, indagini a tutto campo degli inquirenti

Ieri sera in viale Colombo a Cagliari, macabro ritrovamento dentro una roulotte. Il cadavere di un uomo giaceva all'interno,non aveva più di 35 anni. Il proprietario della roulotte ha chiamato le forze dell'ordine e il 118. Dai primi rilevamenti non si comprende la natura del decesso, con tutta probabilità verrà disposta l'autopsia. Il mezzo a quattro ruote era parcheggiato in un cortile privato, quindi bisogna stabilire come l'uomo ci sia entrato. Da una prima ricostruzione basata sulle dichiarazioni del proprietario della roulotte, pare che egli stesso, sia entrato nell'abitacolo e abbia trovato il ragazzo riverso sul pavimento.