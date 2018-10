Gare telematiche nel comune di Alghero, si parte

Il Servizio Gare e Contratti che gestisce la Centrale Unica di Committenza del Comune di Alghero, sarà uno dei primi in Italia, proprio in questi giorni, ad avviare internamente ed autonomamente la prima procedura aperta di gara telematica. Si tratta dell'affidamento del servizio relativo alla cernita, raccolta, carico, trasporto ed avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti presenti nell'area dell'ex campo nomadi in località Arenosu, di proprietà dell'Agenzia Laore, nel Comune di Alghero. In recepimento dell’art. 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU, infatti, l'Italia si è uniformata al principio della completa digitalizzazione delle procedure di gara, prevedendo all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 (Codice degli appalti) l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di utilizzo dei mezzi di comunicazioni elettronici nell'espletamento delle gare (normativa entrata in vigore lo scorso 18 ottobre 2018). Comune di Alghero che si è già dotato di una piattaforma telematica per l'attivazione e l'espletamento delle gare digitali gestite attraverso un apposito applicativo della Maggioli denominato "Alice Appalti". La gara d'imminente pubblicazione sarà aperta a tutti gli operatori qualificati del Settore che per partecipare alla suddetta procedura dovranno registrarsi telematicamente sul "Portale Appalti" della Centrale Unica di Committenza, supportati da un apposito manuale operativo in dotazione del sito, e caricare tutta la documentazione di gara firmata digitalmente sull'apposita scheda, in base ad appositi format predisposti sull'applicativo, sempre da compilarsi online. Tutte e fasi della gara saranno espletate telematicamente dal personale della CUC e dalle Commissioni di gara appositamente nominate. Per le procedure selettive semplificate, da effettuarsi sempre in versione digitale, finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 36, comma 2, lett. a, b e c, del D.Lgs. n.50/2018, il Comune di Alghero istituirà a breve un apposito albo online di operatori economici qualificati nelle varie categorie merceologiche. La scelta degli operatori avverrà nel pieno rispetto dei principi comunitari di pubblicità, rotazione e massima trasparenza e le risultanze delle procedure saranno accessibili a tutti sul portale appalti del sito istituzionale dell'ente.