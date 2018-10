Mirabilia: la Camera di Sassari a Pavia per la Bit culturale e la borsa "Food Drink"

Sarà il Palazzo Esposizioni della Camera di Commercio di Pavia ad ospitare il 26 e 27 ottobre la settima edizione della “Borsa Internazionale del Turismo Culturale” e la terza edizione della “Borsa Food&Drink di Mirabilia”. Eventi che favoriranno gli incontri B2B tra 250 operatori e 90 buyers internazionali del settore turismo e food & drink. L’evento è organizzato da Mirabilia Network, la rete di 17 siti UNESCO o candidati UNESCO aggregata dalle Camere di Commercio tra cui Sassari e da Unioncamere.

"Abbiamo sempre pensato a Mirabilia come ad un network capace di dare un alto valore aggiunto alle proposte di qualità che il territorio è in grado di esprimere- spiega il presidente della Camera di Commercio, Gavino Sini - ed essere presenti a Pavia con alcuni nostri imprenditori è un test importante. Mirabilia ci dà la possibilità di agire su nuovi canali di promozione e commercializzazione delle nostre destinazioni turistico culturali che hanno tutte le caratteristiche per essere vincenti in sinergia con la destinazione Italia".



Anche la Borsa Internazionale del Turismo Culturale è un evento business to business che coinvolge gli imprenditori del settore turistico (tour operator, agenzie di viaggio, albergatori e agenzie di incoming) che operano direttamente nei territori che possono vantare la candidatura o la titolarità di un sito materiale riconosciuto come bene patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e a 50 buyers -operatori incoming, decision manager, buyers luxury travel- provenienti dai Paesi UE, USA, Giappone e Cina. In concomitanza si svolgerà anche la terza edizione di Mirabilia Food&Drink, un evento B2B nel settore food & drink riservato a 10 imprenditori di ciascuno dei territori Mirabilia, che possono vantare la candidatura o la titolarità di un sito materiale riconosciuto come bene patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e a circa 40 buyers provenienti da area europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone selezionati da ICE-Agenzia, ente partner di Mirabilia.