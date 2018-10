Lavori sulla 127 nel comune di Nulvi

di SSN

Sulla strada statale 127 “Settentrionale Sarda” è stato chiuso al traffico il tratto tra il km 95,130 e il km 98,300, per consentire il completamento degli interventi di pavimentazione stradale, all’interno del territorio comunale di Nulvi, in provincia di Sassari.



Per una migliore gestione della viabilità all’interno del centro abitato, in accordo con l’Amministrazione comunale, la strada rimarrà chiusa al transito dei mezzi pesanti (massa a pino carico superiore ai 35 quintali) tra il km 96,010 e il km 96,300. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. La conclusione dei lavori è prevista entro lunedì 29 ottobre.