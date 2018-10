Sassari, tutti in ballo al Civico per “Ven conmigo”

di SSN

Nove scuole di danza con i loro allievi per dare spettacolo in una travolgente manifestazione ispirata alla storia del docufilm “Siamo tutti in ballo” di Marilyn Agrelo. Venerdì 2 novembre alle 21 al Teatro Civico di Sassari arriva “Ven conmigo – XI edizione”, evento di grande richiamo organizzato dall’associazione Music & Movie sotto la direzione artistica di Roberto Manca.



Per l’importante traguardo delle undici candeline, sul palcoscenico di Palazzo di Città si esibiranno la Number One dei maestri Danilo e Dolores, l’associazione Danza Estemporada con coreografie di Roberta Valente, la Gran Ballo New Dance della maestra Caterina Muntoni, il Centro Danza Simona Cillo, l’Associazione Danza Arabesque con le coreografie di Sharon Podesva, Emmeleia con le coreografie di Rossana Schintu, la Broadway Dancestudio diretta da Lory Warner, la Dance Explosion Sardegna di Ittiri diretta da Davide Fadda e la Asd Moving Soul di Porto Torres diretta da Roberta Valente. A presentare la serata sarà Maria Paola Cabizza.



L’iniziativa, che prende il nome da una celebre canzone di Christina Aguilera (Vieni con me), è nata nel lontano 2006 al Cinema Ariston come interessante occasione d’incontro per molte realtà locali del ballo e della danza. Nell’appuntamento inaugurale, la partecipazione si rivelò straordinaria per l’arrivo di tanti curiosi e appassionati. Ne è venuto fuori così uno spettacolo itinerante che ha avuto come location il Teatro Verdi a lo Smeraldo, per trovare infine la sua dimensione ideale a Palazzo di Città, grazie al patrocinio del Comune di Sassari e della Regione Sardegna.



A ispirarne il format fu la proiezione a Sassari del documentario della regista americana Agrelo, dedicato alla vita dei bambini appassionati di danza sportiva, allievi di alcune scuole di New York. Il film ne descriveva le passioni, le difficoltà, le emozioni e le aspettative, nella fase cruciale di preparazione al saggio finale.

“Ven conmigo” a Sassari accoglie i giovani danzatori con le stesse emozioni e la voglia di dare spettacolo nel nome della passione e del più sano divertimento. Per informazioni e prevendita rivolgersi a 3401846468.