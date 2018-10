Porto Torres, si parte con i lavori in via Sassari

di SSN

È stato sottoscritto ieri mattina l'atto di consegna lavori tra il Comune e la ditta Putzu, vincitrice della gara d'appalto, che eseguirà i lavori di rifacimento integrale dell'asfalto in via Sassari e nel Corso Vittorio Emanuele a Porto Torres.



Con la firma parte ufficialmente il cantiere che, dopo diversi anni, dovrà garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza nella principale strada urbana di accesso alla città.

«Gli uffici hanno verificato tutti gli atti e hanno potuto procedere alla sottoscrizione una volta rilevata la correttezza della documentazione presentata dall'impresa. Ieri è stato firmato l'atto di consegna lavori e, meteo permettendo, il cantiere sarà operativo da lunedì», sottolinea l'Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas. Saranno investiti 500mila euro di fondi regionali e comunali per la bitumazione di circa due chilometri e mezzo. Previsto anche il posizionamento di un manto d'usura modificato, in grado di sopportare i carichi indotti dal traffico dei mezzi. Nel frattempo è stata pubblicata l'ordinanza della Polizia Locale che disciplina la circolazione lungo l’asse stradale, con cui si dispone che l'azienda Angius, che eseguirà i lavori in subappalto, provveda alla messa in opera della segnaletica di cantiere, dei segnali di prescrizione e di tutti quelli necessari per le varie deviazioni.



«Chiediamo anticipatamente un po' di pazienza agli automobilisti per i possibili disagi in cui potranno incappare in via Sassari e nel Corso – conclude l'Assessore – ma si tratta di un'opera estremamente importante e attesa, indispensabile per la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti che transitano nell'arteria stradale».