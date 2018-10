Sassari, agli arresti domiciliari sorpreso con due chili di marijuana

di SSN

Stamani(sabato), i Carabinieri della Compagnia di Sassari erano infatti andati in via Donizetti 33, presso il domicilio di D.S., 27enne sassarese, per effettuare un normale controllo, visto che il giovane, già agli arresti domiciliari per un altro reato, era stato denunciato nei giorni scorsi per evasione dalla Polizia di Stato, dopo essere stato sorpreso senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione.



All’arrivo dei militari dell’Arma, il 27enne non ha aperto la porta e, affacciandosi alla finestra, ha accampato varie scuse per non far entrare i Carabinieri in casa. Insospettiti dal suo atteggiamento, e pur avendo verificato la presenza del ragazzo nella propria abitazione, gli operatori hanno deciso di approfondire il controllo. Non appena riusciti a entrare all’interno dell’appartamento, i Carabinieri sono stati letteralmente investiti da un fortissimo odore di marijuana, intuendo subito il vero motivo per cui il giovane cercava di eludere il controllo.



A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire quasi due chilogrammi di marijuana, contenuta in buste non sigillate, che erano state riposte in bella vista sopra un armadio.



La sostanza stupefacente è stata quindi sequestrata e per l’interessato sono immediatamente scattate le manette. Espletate le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato presso il carcere di Sassari – Bancali, dove dovrà restare a disposizione dell’Autorità giudiziaria e rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.