Ayo e Sarritzu, la Torres espugna l'Acquedotto

di SSN

Un gol in pieno recupero dà alla Torres del nuovo tecnico Marco Sanna, la prima vittoria tra le mura amiche contro il Trastevere per 2-1. Sassaresi in vantaggio al 34' con Ayo, un secondo tempo a dir poco vivace i romani trovano la rete del pari al 44 con la deviazione di Cardillo.Ma quandoi giochi sembrano fatti arriva lo spunto di Sarritzu che regala ai rossoblù la prima vittoria in casa.



Non nasconde tutta la sua soddisfazione il nuovo tecnico Marco Sanna: " Sono felice per i ragazzi, la strada è lunga, abbiamo fatto bene e loro devono avere fiducia. La squadra ha dimostrato di saper giocare bene e vincere, contro la prima in classifica. Sono contento dei giovani in campo e di come abbiamo affrontato tutti questa sfida. Chi è entrato ha fatto bene e questo fa piacere. Oggi festeggiamo ma dobbiamo avere un profilo basso. Anche se questa vittoria ci fa benissimo."