Rubato il defibrillatore della chiesa di Li Punti

Sono stati avvistati due ragazzi mentre si allontanavano dalla chiesa con in mano qualcosa. Si sa solo questo. Un lettore di Sassari Notizie ci ha segnalato la triste vicenda accaduta ieri notte. Qualcuno ha rubato il defibrillatore dalla chiesa di Li Punti. Un gesto incomprensibile, di cattivo gusto, che può essere compiuto solo da chi non ha alcun rispetto verso il prossimo. Per altro il defibrillatore è tracciato in centrale, quindi collegato al 118 e senza documentazione non può essere rivenduto. Chi ha compiuto un atto vile come questo non ha compreso l'importanza che questo strumento salvavita ha all'interno di una comunità. Chi può aver visto i ladri o può dare informazioni in merito all'accaduto si senta in dovere di riferire alle forze dell'ordine.