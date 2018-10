Quartiere Rizzeddu a Sassari, degrado assoluto in via Gardona. La denuncia del consigliere Alivesi

"Proseguono le constatazioni di evidente degrado ed abbandono che centinaia di Cittadini Sassaresi, ma non solo, ci segnalano in relazione ad altrettante Vie urbane ed extra urbane dove il decoro e l’arredo urbano risultano totalmente assenti. E’ la volta di un’altra via dimenticata, Via Valle Gardona, una traversa di Via Venezia nel Quartiere di Rizzeddu. La strada appare abbandonata, costellata da piccole discariche, senza alcun tipo di illuminazione, nonostante sia una traversa spesso utilizzata da un traffico pedonale e veicolare. L’asfalto è costellato da grandi buche che non fanno altro che aumentare il grado di pericolosità della strada. Chiediamo con apposita interpellanza che gli assessori competenti provvedano a programmare un tempestivo intervento in occasione della stesura del nuovo Piano Triennale ed annuale della opere pubbliche, in modo tale da poter garantire almeno le minime condizioni di sicurezza."









Il consigliere forzista del comune di Sassari Manuel Alivesi continua nella sua denuncia del degrado nelle vie cittadine. Questa volta si tratta di via Gardona. Riportiamo la sua nota stampa: