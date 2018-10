Sassari. Infiltrazione d'acqua nel reparto di cardiochirurgia

Questa notte, durante il forte temporale, una infiltrazione d'acqua provocata dalla rottura di un pluviale, interno alla facciata dell'ospedale, ha interessato tre stanze del reparto di Cardiochirurgia del Santissima Annunziata. I tre pazienti che occupavano i locali interessati dall'infiltrazione sono stati prontamente spostati dal personale medico e infermieristico e ospitati in altre stanze del reparto che avevano la disponibilità dei posti letto.



L'infiltrazione è stata notata intorno alla 1,30 di questa notte. Sul posto è intervenuta la squadra degli opari reperibili dell'ufficio tecnico dell'Aou. Contemporaneamente è arrivata in ospedale anche una squadra dei vigili del fuoco. Dalla prima ricognizione sarebbe emerso che a causa della rottura di un pluviale, che percorre l'intero edificio in un cavedio interno alla facciata sinistra del Santissima Annunziata, l'acqua avrebbe trovato sfogo al primo piano dell'edificio, provocando una infiltrazione nel reparto di Cardiochirurgia. L'acqua, in particolar modo, è entrata nei controsoffitti dell'antibagno e solo in parte nelle stanze. Il pluviale – ha fatto sapere la direzione del presidio – è stato isolato, così da non provocare ulteriori infiltrazioni.



Le verifiche avrebbero escluso, inoltre, che l'infiltrazione potesse essere stata provocata dai lavori di ristrutturazione che, in questo periodo, si stanno svolgendo al piano superiore della Cardiochirugia, dove saranno ospitate le degenze della Clinica medica e della Patologia medica.

Questa mattina il responsabile della direzione medica di presidio, Bruno Contu, assieme alla dirigente Emanuela Angius, ha effettuato un sopralluogo nel reparto per verificare la situazione dei degenti. In reparto era presente anche il direttore della Cardiochirurgia Michele Portoghese.