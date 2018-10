Alghero. Grandinata eccezionale, chicchi grandi come limoni

Ha tuonato tutta la notte in gran parte della Sardegna e la protezioni civile aveva allertato con il codice giallo diverse zone dell'isola. Ma questa mattina, ad Alghero, intorno alle 7 30, ha iniziato a grandinare prepotentemente, con chicchi dal diametro di una pallina da tennis. Per 15 minuti, il cielo si è incupito, il vento di burrasca ha soffiato talmente forte da paralizzare il traffico per diversi minuti. Una piccola tromba d'aria ha minacciato la parte alta della città e la grandine ha danneggiato macchine e arredamento pubblico urbano. La situazione permane critica dalle prime ore della mattina. L'hanno chiamato Ciclone Mediterraneo. Dall'Algeria si è avvicinata un'area di bassa pressione che ha determinato una sorta di "esplosione". In poche ore la pressione è scesa drasticamente provocando fenomeni temporaleschi eccezionali con grandine e venti di burrasca fortissimi. L'allerta meteo è estesa fino a domani mattina.