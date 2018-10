Il Comune di Alghero organizza l’evento di presentazione: Alghero: turismo 365 giorni l’anno, un convegno totalmente dedicato al tema del turismo e del marketing territoriale. Un momento importante per discutere di turismo e territorio, delle possibilità di destagionalizzazione dei flussi e di promozione e comunicazione della destinazione. Turismo, cultura e territorio sono le tematiche intorno alle quali gli esperti del settore si confronteranno, per definire e tracciare le opportunità possibili per la città e per gli operatori locali, sempre più consapevoli dell'importanza di offrire destinazioni sostenibili e soluzioni innovative per rispondere ad un nuovo mercato in espansione. Per il rilancio promozionale nel settore turistico, l’Amministrazione comunale ha avviato un progetto di valorizzazione del territorio comunicando e mettendo in luce tutti gli aspetti legati alla città, alla sua storia e cultura, promuovendo e rafforzando l’immagine e la visibilità sul mercato nazionale e internazionale. Alghero, quale destinazione turistica, sta mettendo in campo nuove strategie che mettono al centro l’ambiente, la cultura, la storia e i cittadini, per creare ricchezza e sviluppo per tutto il territorio. L’obiettivo è favorire l’attrazione di nuovi mercati e target, il consolidamento e aumento di flussi turistici durante l’intero arco dell’anno e la destagionalizzazione dell’offerta turistica. La campagna di comunicazione, ideata con una coerente identità visiva che racchiude il significato culturale profondo della città, ha un ruolo di primo piano nel progetto e sarà presentata durante il convegno. Insieme agli esperti del settore, saranno presenti Mario Bruno, sindaco di Alghero e Gabriella Esposito, Vicesindaco e assessore con deleghe relative all'Assessorato alle Politiche culturali, turistiche e dell'istruzione, Massimo Cadeddu presidente della Fondazione Alghero. La giornata rappresenta un momento imperdibile per approfondire temi importanti per lo sviluppo non solo della città di Alghero ma di tutta la Regione e per contribuire al rafforzamento del sistema turistico sardo, arricchendo l’offerta e favorendo la creazione di un nuovo modello di promozione e marketing. In allegato la locandina dell'evento col programma degli interventi.