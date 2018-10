Sassari, nuovi cantieri in città

Al via dal 30 ottobre (salvo rinvii legati al brutto tempo) i nuovi cantieri in via Marras, via Campus, via Figari, via Addis, via Prunizzedda, via Gorizia, via Degli Astronauti, via Istria, via Pasubio, via Dalmazia, via Ciusa e via Alivia per il ripristino del manto stradale a opera di Open Fiber. Nello stesso giorno partono i lavori di cablaggio della stessa società che, come sempre, utilizzerà tecniche come la “minitrincea” e “trincea tradizionale”, modalità a basso impatto ambientale e che riducono al minimo i disagi in viale Dante, via Diaz, via Asproni, via Zanfarino. Tutti i lavori saranno compiuti a traffico aperto.